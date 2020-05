Serie Teil 5: Bürgermeister schafft sich ab

Aber die Landeshauptmänner Franz Voves und Hermann Schützenhöfer wollen nicht bei einem Bezirk aufhören: Vor allem geht es ihnen um die 542 Gemeinden. Sie sollen teilweise fusionieren um „Effizienz in die Verwaltung zu bekommen“, sagt Voves. „Um letztlich Arbeitsplätze in die Region zu bekommen, um Abwanderung zu verringern.“ 100 Gemeinden seien schon interessiert. Doch manche Bürgermeister zieren sich, die erste Befragung rund um Hartberg, Oststeiermark, ging prompt gegen die Zusammenlegung aus.

Es geht auch anders. Ortswechsel in die Südsteiermark, Bezirk Leibnitz. In Kaindorf an der Sulm sitzt Kurt Stessl und sägt genüsslich an seinem eigenen Sessel. Ab 2015 hat Kaindorf keinen Bürgermeister mehr: Die Gemeinde und die Bezirkshauptstadt Leibnitz sind die ersten steirischen Kommunen, die tatsächlich ernst machen. Das rund 2500 Einwohner große Kaindorf wird künftig nur noch Teil von Leibnitz sein.

Aus freien Stücken, beschreibt Stessl, der ÖVP-Mann, die Hochzeit mit der SPÖ-geführten Stadt. „Als wir begonnen haben, drüber zu reden, haben die im Land noch gestritten wie Hund und Katz“, sagt Stessl.

Die Kaindorfer scheinen die Pläne der Ortschef recht wenig zu tangieren. „Mir ist das eigentlich egal“, sagt eine junge Frau und schiebt ihren Kinderwagen vor sich her. „Es ändert ja nichts für uns, ich spüre es nicht.“ Vielleicht auch aus der Geschichte heraus: Erst 1889 wurde Kaindorf eigenständige Gemeinde, im NS-Regime wurde sie Leibnitz eingegliedert, ehe die Alliierten das wieder rückgängig machten.