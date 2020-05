Seilschaft stürzte 200 Meter in den Tod

Auch im steirischen Rax-Gebiet stürzte am Samstag eine Wanderin 250 Meter über eine senkrechte Felswand und eine steile Rinne in den Tod. Helga E., 48, aus Niederösterreich war mit ihrer Mutter am "Bismarcksteig" in rund 1700 Metern Höhe unterwegs. "Der Weg hat Klettersteigpassagen, die mit Seilen gesichert sind. Passiert ist es an einer etwas ausgesetzten, schwierigen Stelle. Vermutlich war die Frau kurz unachtsam, ist ausgerutscht, oder hat das Gleichgewicht verloren", sagt ein Polizist.



Der Deutsche, 45, der am Freitag in Vandans in Vorarlberg verunglückt war, starb am Samstag im Spital. Er wollte den "Wilden Mann" besteigen, als sich ein Felsbrocken gelöst hatte. Der Mann stürzte 120 Meter ab.