Schweiz: Volksabstimmung über "Ausländerquote"

Die Strategen der Schweizerischen Volkspartei setzen auf das unter den Eidgenossen weit verbreitete Unbehagen gegen allzu viele Ausländer im Land. Derzeit leben etwa 7,8 Millionen Menschen in der Alpenrepublik. 1,7 Millionen davon sind keine Schweizer Staatsbürger.



Schon in der Vergangenheit hatte die SVP aggressiv gegen Ausländer Stimmung gemacht. So setzte sie ebenfalls per Referendum die automatische Abschiebung kriminell gewordener Ausländer durch – auch bei Delikten wie Sozialmissbrauch. Auch wenn das Datum der Volksabstimmung noch nicht feststeht – sie wird sicher wieder eine emotionale Debatte auslösen. Schon jetzt melden sich Kritiker zu Wort und warnen: Die Obergrenzen auch für Einwanderer aus den Nachbarländern verstoße gegen gültige Verträge der Schweiz mit der Europäischen Union. Den EU-Hasser Blocher wird dieses Argument aber kaum beeindrucken.