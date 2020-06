Schutz: Freiheit mit Chip und ohne Zeck

Katzen können mit einer Kombinationsimpfung vor Katzenseuche und Katzenschnupfen geschützt werden. Für Wohnungskatzen genügt diese Vorsorge. Freigänger sollen zudem prophylaktisch gegen Leukose (auch Katzenaids genannt) geimpft werden. Das lebensbedrohliche Virus wird über Körperflüssigkeiten übertragen. Tollwut ist hierzulande kein Problem, die Schutzimpfung nur bei Auslandsreisen gesetzlich vorgeschrieben. Gut verträgliche Spot-on-Präparate bewahren die Streuner vor Floh- und Zeckenbefall.

„Stubentiger sollen zwei Mal im Jahr entwurmt werden, Freigänger vier Mal im Jahr“, kennt Schratter die Empfehlung der Tierärzte. Kastration Das Entfernen der Keimdrüsen bei Katze und Kater dient der Geburtenkontrolle. Außerdem verteidigen unfruchtbare Vierbeiner ein kleineres Revier. Sie halten sich näher bei ihrem Zuhause auf, überqueren damit auch weniger Straßen und geraten wegen des schwächer ausgeprägten Sexualtriebs seltener in Revierkämpfe. „Die Kastration bei Katzen, die regelmäßig Zugang zum Freien haben, ist vom Gesetz her Pflicht“, sagt der KURIER-Tiercoach. Ausgenommen sind freilich Zuchttiere. Und Katzen in bäuerlicher Haltung. „Das ist unverständlich. Die Fortpflanzung von Bauernkatzen ist ein Problem“, sagt Schratter. Verantwortungsvolle Halter lassen die Tiere auch ohne Vorschrift kastrieren.