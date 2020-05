Schrumpfkur beim Pflegegeld

Nachholbedarf sieht er allerdings bei der Betreuungssituation. 59 Prozent aller Pflegegeldbezieher werden nur von Angehörigen oder Bekannten betreut. 23 Prozent nehmen die Hilfe mobiler Dienste in Anspruch, 16 Prozent sind in Heimen untergebracht. Hier ist die Situation in den Bundesländern ausgesprochen unterschiedlich. In Vorarlberg und Wien ist die Versorgung mit den mobilen Diensten am besten. Dafür gibt es in Salzburg und Tirol die meisten Heimplätze im Verhältnis zu den Pflegegeld-Beziehern.

Für Hundstorfer sind daher einheitliche Qualitätsstandards das erste Ziel der anstehenden Pflege-Reform. Erst dann kommt für ihn die Finanzierung.