Schlimme Taten, milde Strafen

17 Tote forderte am 16. September 2007 das Massaker auf dem Bagdader Nissur-Platz. Fünf Mitarbeiter der privaten US-Söldnerfirma Blackwater, die in einem Stau die Nerven verloren hatten, genossen im Irak Immunität, und auch in den USA wurden sie nicht zur Rechenschaft gezogen.

Keine Gnade kannte die US-Militärjustiz nur in zwei Fällen: Fünf Militärs, die am 12. März 2006 im irakischen Mahmudiyya eine 14-Jährige vergewaltigt und sie dann mit ihrer ganzen Familie ermordet hatten, wurden zu lebenslanger Haft verurteilt.

Lebenslang gab es auch für Calvin Gibbs, Kopf eines inoffiziellen „Kill Teams“, das 2010 in der afghanischen Provinz Kandahar aus purer Mordlust Jagd auf Zivilisten machte. Sie nahmen Körperteile als Trophäen mit und posierten für Fotos vor den entstellten Leichen. Die vier Mittäter von Gibbs wurden zu Haftstrafen zwischen drei und 24 Jahren verurteilt.