Schlepperring in Salzburg ausgehoben

Bei günstiger Gelegenheit wurden die Schleusungswilligen dann von den örtlichen Schleppern in das rumänisch/ungarische Grenzgebiet gebracht, wo sie von den darauf spezialisierten Fußschleppern übernommen und über die "grüne Grenze" nach Ungarn geschleppt wurden. In Ungarn standen Abholfahrzeuge für die Weiterschleppung in die bevorzugten Zielländer bereit. Die meisten wurden laut Voggenberger nach Deutschland gebracht, etliche aber auch nach Österreich und Italien.

In Österreich war ein Mann in Haag am Hausruck (Bezirk Grieskichen) federführend tätig, so der Kriminalist. Er war die Verbindungsstelle zwischen den Straßenschleppern und dem Boss in Spanien. Für Organisation und finanzielle Abwicklung in Österreich waren - gleichsam einem Familienbetrieb - die Angehörigen des Banden-Chefs in Salzburg zuständig: Vater und Mutter, ein Schwager, vier Schwestern und ein Sohn.