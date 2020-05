Schlammschlacht um Kanalarbeiter

Für SP-Chef Markus Riedmayer spielt sich ein "Skandal ungeheuren Ausmaßes" in der Stadt ab.

So sollen die Sechs seit dem Vorjahr Drohungen seitens der Stadt ausgesetzt sein. Lediglich, weil sie bei der Personalvertreterwahl 2010 für die Fraktion sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) kandidiert haben. Laut dem FSG-Bezirksvorsitzenden Thomas Bauer steht deswegen sogar die Auflösung der Kanaltruppe im Raum. "Ab dem Zeitpunkt der politischen Deklaration kam es zu Gegendruck", so Bauer. Dieser soll soweit gegangen sein, dass Fünf ihre rote FSG-Mitgliedschaft in eine schwarze der FCG (Fraktion christlicher Gewerkschafter) geändert haben. "Für mich ist das weit von Demokratie entfernt", sagt Bauer im Rahmen einer eilig einberufenen Pressekonferenz.