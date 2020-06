Sarkozys Schengen-Drohung löst Sorge aus

Zu dem Wahlkampfauftritt in Villepinte wurden die Anhänger des Präsidenten mit Sonderzügen und 700 Bussen transportiert. Die Regierungspartei UMP strebte die Teilnahme von 60.000 Menschen an - so viele kamen dann wohl doch nicht. In den Umfragen liegt Sarkozy nach wie vor deutlich hinter seinem sozialistischen Herausforderer Francois Hollande. Bis Mitte März wollte der 57-Jährige den Abstand eigentlich aufgeholt haben. Die Großkundgebung in Villepinte sollte aus Sicht der Regierung einen Umschwung bringen.

Seit seiner Wahl vor fünf Jahren habe er "alles für Frankreich getan", versicherte Sarkozy. Er habe "sein Bestes gegeben", damit Frankreich "vor all diesen Krisen" geschützt werde und gestärkt daraus hervorgehe. "Ich habe mich so eingesetzt, wie ich es noch nie zuvor in meinen Leben getan habe", sagte Sarkozy.