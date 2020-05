Sanktionen für kriminelle Abgeordnete

Schon wieder ein Ex-Minister in den Schlagzeilen. Korruptionsvorwürfe. Verdächtige Zahlungen. Im Juli wurde mit FPK-Chef Uwe Scheuch in der "Part of the game"-Affäre erstmals ein Landesvize zu einem Jahr Haft unbedingt verurteilt (in erster Instanz). Fritz Neugebauer nutzt die jüngste Welle an Affären für einen neuen Anlauf: Bereits im Vorjahr hatte der Zweite Nationalratspräsident ( ÖVP) vorgeschlagen, Regeln für Abgeordnete zu verschärfen - das Echo war gering.



Neugebauers runderneuerter Reformvorstoß: Das Strafmaß, ab dem Nationalratsabgeordneten bei einer Verurteilung der Verlust des Mandates droht, soll halbiert werden. Bisher muss eine Haftstrafe von mehr als einem Jahr verhängt werden.



Öffentliche Bedienstete, so der Chef der Beamtengewerkschaft, verlieren ihre Posten bereits jetzt, wenn sie zu mehr als sechs Monaten verurteilt werden. Neugebauer: "Ich verstehe nicht, warum das bei Mandataren weniger streng sein soll als bei öffentlich Bediensteten, wo man doch hohe ethische Standards setzen muss."