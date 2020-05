Samthandschuhe für Sexualstraftäter

Sicher nicht für Sexualstraftäter, hieß es, bevor der elektronisch überwachte Hausarrest eingeführt wurde. Dann befanden Verfassungsrechtler, dass man bestimmte Tätergruppen nicht automatisch ausschließen darf. Also trat die Fußfessel ohne Einschränkung in Kraft.



Deutschland geht gerade einen radikal anderen Weg: Gefährliche Sextäter bekommen dort auch eine Fußfessel. Aber nicht statt, sondern nach der Haft. Sie sitzen ihre Gefängnisstrafe ab, mit oder ohne Therapie, und wenn sie dann ganz regulär in die Freiheit entlassen werden, behält sie die Justiz "zur Sicherheit" elektronisch weiter im Auge.



Man muss das nicht gut, kann das aus menschenrechtlicher Sicht sogar äußerst bedenklich finden. Denn irgendwann hat jeder seine Schuld abgebüßt (und seine Störung mit professioneller Hilfe hoffentlich in den Griff bekommen). Dann soll er nicht ein Leben lang am Pranger stehen. Aber für liberale Experimente und Samthandschuhe in der ansonsten bei uns immer noch ziemlich restriktiven Strafjustiz sind Sextäter die denkbar ungeeignetsten Kandidaten.