Sally: Happy End à la Pretty Woman

Um ihr Haus nicht zu verlieren, arbeitet die Ternitzerin (NÖ) eineinhalb Jahre lang als illegale Prostituierte in Wien. Der Rest könnte dem Hollywood-Drehbuch entspringen: Die 40-Jährige verliebt sich in einen ihrer Freier. Der Arzt holt sie aus dem Rotlicht-Milieu.

Am Freitag kam es schließlich in Tirol zum filmreifen Höhepunkt. Die beiden sagten im Kreise ihrer Familien und den engsten Freunden Ja und schworen einander ewige Treue. Auch wenn der Himmel an dem Tag wolkenverhangen war und ein paar Regentropfen fielen, war es für das Paar ein glücklicher Tag. Zur Feier des Tages hatte die 40-Jährige für ihren Ehemann auch eine Überraschung parat - ein Hennatattoo auf der rechten Hand. In Indien spielen solche Bemalungen bei Hochzeiten eine wichtige Rolle. "Ich habe deswegen extra eine Künstlerin aufgesucht. Damit möchte ich meine Verbundenheit zu meinem Partner ausdrücken", schilderte die überglückliche Braut.



Tirol wird auch zur neuen Wahlheimat des Paares sowie der Kinder. Päslers Haus in Ternitz soll zu einem Frauenhaus für Not leidende Mütter werden.