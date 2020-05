Sabotage-Akte im neuen Skylink

Er hat am vergangenen Montag wieder zugeschlagen. Im neuen Terminal am Flughafen Wien-Schwechat, der im Sommer in Vollbetrieb gehen soll, wurden wieder Kabeln der Elektrik abgetrennt.

„Das ist leider nicht das erste Mal“, bestätigt Airport-Vorstandsdirektor Günther Ofner. „Aufgrund des neuesten Vorfalls haben wir die Belohnung für die Ergreifung des Täters von 5000 auf 10.000 Euro erhöht. Irgendjemand will unser Projekt torpedieren.“