Saarland: Jeder vierte Erstwähler für Piraten

Den besten Moment i­hrer noch so jungen Polit-Karriere erlebte Spitzenkandidatin Jasmin Maurer nicht. Die unerwartet hohen 7,4 Prozent ihrer Piraten-Partei im westlichsten Bundesland zwangen die 22-jährige "Auszubildende" mit einem Kreislaufkollaps ins Bett statt ins TV-Studio. Am Montag war sie aber "wieder voll da".

In den Interviews sagte sie aber auch nicht mehr als ihre drei Kollegen im 51-köpfigen Saarbrückener Landtag: Ja, man sei stolz, nun auch im ersten Flächenland der Republik vertreten zu sein. Nein, Koalitionsabsprachen lehne man ab, weil "wir inhaltlich arbeiten wollen." Ja, man wolle "mehr die Bürger in die Politik einbringen", so die Spitzenkandidatin. Ja, man verorte sich "derzeit links von der Mitte", so ihr Stellvertreter. Dies sei "Ausdruck des Wunsches vieler Menschen nach einer anderen Politik", so der Bundesvorsitzende Sebastian Nerz in Berlin. Konkrete Antworten auf konkrete Fragen gab es aber kaum. Nur die Wahlforscher meldeten ein Faktum: Jeder vierte Erstwähler im Saarland wollte zu den Piraten gehören.

Damit bleibt die Frage weiter offen, ob die nur andere Phrasen als die etablierten Parteien gebrauchen oder auch andere Inhalte anbieten. Auch ihr Anfang Dezember verabschiedetes Programm beantwortet dies nicht: Da wird "ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle" gefordert und zugleich die Anwendung der "Schuldenbremse schon 2013". Dieser Spagat verhöhnt offenbar aber nur die Intelligenz der Piraten-Wähler nicht. Das Programm ist denn auch ein Konvolut gut klingender Einzel-Parolen und so vieler Widersprüche, dass eine Aufzählung mehr verwirrt als Klarheit schafft.