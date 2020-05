Rom: Bischofs-Rapport ohne Folgen

V ertreter der österreichischen Bischofskonferenz haben im Vatikan in Rom am Montag Auskunft über die – weiterhin ungehorsame – Pfarrerinitiative gegeben. Der Sprecher der Bischofskonferenz bestätigte dem KURIER das Treffen. Über das Ergebnis der Beratungen herrschte vorerst Stillschweigen. Weder Kardinal Christoph Schönborn noch die Diözesanbischöfe Egon Kapellari und Klaus Küng sowie der Apostolische Nuntius, der Gesandte des Papstes in Wien, wollten sich äußern. Was dennoch durchsickerte: Das Treffen werde „keine dramatischen Folgen“ haben. Und: Die Bischöfe hätten auch „keine Hausaufgaben mitbekommen“.

Bei dem Rapport in Rom handelte es sich um ein informelles Gespräch am Rande der Vollversammlung der Glaubenskongregation. Teilgenommen haben neben Schönborn auch der Salzburger Erzbischof Alois Kothgasser sowie die Diözesanbischöfe Kapellari und Küng.

Paul Wuthe, der Sprecher der Bischofskonferenz, versuchte dem Treffen nicht zu viel Bedeutung beizumessen: „Es war ein Arbeitsgespräch, wie es regelmäßig vorkommt.“ Dabei sei die Situation der Kirche in Österreich besprochen wurde – und dabei sei man eben auch auf die Pfarrer-Initiative gekommen.