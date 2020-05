Rettungshunde haben neue Plattform

Sozusagen auf Knopfdruck stehen ab sofort in Österreich 150 Rettungshunde für den Einsatz bereit. Und es werden immer mehr. Denn aufgrund von Erfahrungen bei einem Einsatz in Sumatra und nach der Atomkatastrophe von Fukushima organisieren sich die österreichischen Rettungshundeführer in einer nationalen Plattform.



Jeder kennt die Bilder, wenn die top ausgebildeten Hunde in Militärmaschinen verladen werden, um irgendwo auf der Welt Menschen zu retten. Es handelt sich dabei aber nicht um "amtliche" Tiere von Polizei oder Bundesheer, sondern um private. Sie gehören ganz normalen Zivilisten, darunter eine Versicherungsangestellte, ein Lkw-Lenker oder ein pensionierter Feuerwehrmann. Diese Menschen investieren ihre gesamte Freizeit in die Ausbildung ihrer Tiere, und konnten bereits einige Weltmeistertitel einbringen. Diese Hunde haben auch internationale Prüfungen absolviert - sind sozusagen "zertifiziert" für den Rettungsdienst. Das ist auch der Grund, warum im Zuge der internationalen Rettungshundeorganisation (IRO) das Innenministerium oder die UNO zum Einsatz bitten. Fallweise gehen sie gemeinsam mit der AFDRU-Einheit der ABC-Abwehrschule in den Einsatz. Manchmal werden sie aber auch allein losgeschickt.