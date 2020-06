Rebellion der stolzen Tuareg

Vier Tage, drei Regionen: Tuareg-Rebellen haben in Mali ein Gebiet so groß wie Frankreich überrannt, zuletzt fiel am Sonntag die sagenumwobene Stadt Timbuktu, ein UNESCO-Weltkulturerbe. In den befreiten Gebieten will das stolze Wüstenvolk seinen a­lten Traum eines eigenen Staates verwirklichen: Azawad. Wobei nicht klar ist, ob das angestrebte Gebilde innerhalb der Grenzen Malis angedacht ist, oder alle Tuareg-Stämme – etwa auch im benachbarten Niger, in Libyen und Algerien – umfassen soll. Die Weltgemeinschaft ist alarmiert, gestern wurde sogar der UN-S­icherheitsrat zusammengetrommelt.

Mehrmals schon probte das Nomadenvolk den Aufstand, in Mali wie in Niger. Der Grund: Sowohl die früheren französischen Kolonialherren als auch die späteren nationalen Regierungen kümmerten sich nicht um die Belange der Berber-Ethnie. Es gibt kaum Straßen, Spitäler, Schulen – jeder zweite Tuareg in den zwei genannten Staaten ist Analphabet.