Putins riskanter Kontrollwahn

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser – dieser Lenin zugeschriebene Spruch scheint auch die politische Leitlinie von Wladimir Putin zu sein. Wenn es nach ihm geht, wird er Russland bis ins Jahr 2024 – und damit fast ein Vierteljahrhundert lang – seinen persönlichen Stempel aufdrücken. In seinen Augen mag das Stabilität signalisieren, eine wachsende Zahl von Russen wird diese Dauerherrschaft aber als totale Stagnation und Versteinerung empfinden.

Schon jetzt ist der freie Wettbewerb der Ideen in Russland stark eingeschränkt. Die offizielle Opposition im Parlament ist unkritisch, die inoffizielle auf der Straße noch inhomogen und führungslos. Ehrgeizige Oligarchen wie Michail Chodorkowski sind im Straflager verschwunden, andere Superreiche haben sich lieber arrangiert. Die Medien – vor allem das im riesigen Russland meinungsbildende Fernsehen – sind auf Linie gebracht. Über die Regierungspartei Einiges Russland laufen alle Fäden in einer Hand zusammen – in der von Wladimir Putin.