Prügel-Affäre um FPÖ-Chef Strache

Diese Mitternachtseinlage war nicht geplant: Auf dem ehemaligen Fabriksgelände der Firma Ankerbrot in Wien-Favoriten herrschte ausgelassene Party-Stimmung, als FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache gegen Mitternacht mit Freundin Andrea Aigner das Clubbing besuchte. Dann überschlugen sich die Ereignisse: Einem der 1800 Gäste passte die Anwesenheit des Politikers offensichtlich nicht – er warf eine Wurstsemmel in Richtung Strache. Das wiederum passte Straches Securitys nicht: Einer seiner drei Aufpasser ließ die Fäuste fliegen und verpasste dem „Wurstsemmelwerfer“ ein blaues Auge. Der Mann musste mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden.

Anzeige Die Exekutive schritt ein, der Bodyguard wurde wegen Körperverletzung angezeigt. Eine Polizeisprecherin bestätigte am Montag Berichte der Tageszeitungen Heute und Österreich über den Zwischenfall.

Strache selbst war nach Polizei-Angaben nicht in den Raufhandel in der ehemaligen Ankerbrot-Fabrik verwickelt. Laut Medienberichten soll er uneingeladen auf dem Event aufgetaucht sein, das pikanterweise unter dem Motto „friends for friends“ veranstaltet wurde.