Prozess - Tag 4: Mehrere Ziele für Bomben und Attentat

Der norwegische Massenmörder Anders Behring Breivik hat am vierten Prozesstag erläutert, wie er zum Entschluss kam die Bombe im Osloer Regierungsviertel zu platzieren. Dabei sind ihm zunächst mehrere Ziele vorgeschwebt. Er konnte allerdings nur eine Bombe bauen.



Darüber hinaus gab er an, nicht hinter allen Aussagen seines 1500 Seiten starken Manifests zu stehen. Er erzählte auch, dass er sich ein ganzes Jahr freigenommen hatte, um das Computerspiel " World of Warcraft" zu spielen. Insgesamt wirkte er gefasster als am Vortag, als ihn Staatsanwältin Inga Bejer Engh deutlich in die Enge getrieben hatte.