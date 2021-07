Prozess - Tag 3: Breivik will nicht antworten

Um nicht von der Polizei entdeckt zu werden, suchte Breivik Kontakte und Verbindungen im Ausland. "Mein Eindruck war, dass die meisten militanten Nationalisten in Norwegen unter Beobachtung standen", sagte er. Das sei für ihn ein großes Problem gewesen. "Wenn es zu vermeiden ist, möchte man nicht erfasst werden", ergänzte er. Er weigerte sich jedoch, Details über etwaige Kontakte oder Treffen vor den Anschlägen des 22. Juli 2011 zu nennen: "Ich möchte keine Informationen geben, die zu weiteren Festnahmen führen könnten."

Breivik wirkte erschöpft und etwas resigniert. Auf die wiederholten Fragen der Staatsanwältin nach seinen Kontakten zu Nationalisten antwortete er: "Darf ich fragen, was die Absicht Ihrer Beweisführung ist?" Er warf der Juristin vor, mit ihrer Strategie "Zweifel streuen zu wollen, dass das Netzwerk existiert". "Ich hoffe, dass Sie weniger Energie darauf verwenden, mich zu verhöhnen und sich stattdessen um die Sache kümmern", sagte er. Anschließend wurde Breivik verwarnt, dass die Verweigerung seiner Aussagen gegen ihn verwendet werden könnten.



Der 33 Jahre alte Islamhasser Breivik muss sich in Oslo für den Tod von 77 Menschen verantworten. Er ist wegen Terrorismus und vorsätzlichen Mordes angeklagt. Am Dienstag hatte sich der Norweger noch mit seinen Taten gebrüstet.