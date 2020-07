Prominenz im "Häf’n"

Im Jahr darauf wegen Bestechungs- und Korruptionsverdachts in London festgenommen, erhielt "Graf Ali" dort nach sechs Tagen U-Haft 430.000 Euro Entschädigung. Sein launiger Kommentar: "Hätte ich das gewusst, wäre ich länger geblieben."

Auch nach seiner Wiener U-Haft schien er gut gelaunt. Mensdorff tauchte kurz nach seiner Freilassung bei der Wahl zum "Feinschmecker des Jahres" auf, wo ihn "Seitenblicke"-Redakteur Walter Kienreich über seine Zeit hinter Gittern befragte. "Ich habe mit Häftlingen Gespräche geführt, und das hat mich auf den Boden der Realität zurückgebracht", antwortete der Graf. "Ich bin vorm Spiegel gestanden und hab gesagt: ,Ali, du bist im Häf’n, nimm zur Kenntnis, du bist im Häf’n!’" Weitere derartiger Aufenthalte drohen ihm.

Kein anderer "Promi" hat die Haftzeit – zumindest äußerlich – so gut verkraftet wie Mensdorff. Auch Ex-Sturm-Präsident Hannes Kartnig nicht, der 2007 in der Grazer Justizanstalt Jakomini landete. Zwar durfte er die U-Haft nach zwei Monaten verlassen, doch wurde er im Februar 2012 wegen Betrugs und anderer Delikte (noch nicht rechtskräftig) zu fünf Jahren unbedingt verurteilt. In der U-Haft hatte sich Kartnig, laut Anstaltsleitung, "angepasst verhalten".

"Lebenslang" lautete das 1992 verhängte Urteil gegen Ex-Demel-Chef Udo Proksch, nachdem er wegen eines Versicherungsbetrugs die "Lucona" in die Luft gesprengt hatte und damit zum sechsfachen Mörder wurde. In der Haftanstalt Graz-Karlau betätigte er sich als Bibliothekar, gab – wie einst vor seinen prominenten Freunden – jetzt vor seinen Mithäftlingen den Hofnarren, erhielt Besuch von Erika Pluhar und Niki Lauda. Er starb 2001 nach einer Herztransplantation.

Prominente Häftlinge gab es schon zu Kaisers Zeiten, etwa den Kriegsminister Moritz von Auffenberg, der geheime Informationen aus dem Ministerrat für private Börsenspekulationen verwendete und 1912 in Haft ging. In der Zweiten Republik wurden Niederösterreichs "schwarzer" Landeshauptmannstellvertreter Viktor Müllner wegen Veruntreuung von Landesgeldern zu vier Jahren und der "rote" Gewerkschaftspräsident Franz Olah wegen widmungswidriger Verwendung von Gewerkschaftsgeldern zu einem Jahr Haft verurteilt.