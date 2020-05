Privatpersonen im Dienste der Justiz

Wenn es kracht, wird oft der Sprengstoff- und Schießsachverständige Ingo Wieser beigezogen. Er gehört zum Kreis der gerichtlich beeideten und zertifizierten Sachverständigen in Österreich.



Privatpersonen, die im Auftrag der Justiz arbeiten, sind eine österreichische Besonderheit. Sie müssen eine Prüfung ablegen und in gewissen Abständen ihre Weiterbildung nachweisen. Im Gegensatz zu Polizeigutachtern sind sie weisungsfrei. Das hat Vorteile, vor allem dann, wenn gegen Polizisten ermittelt wird. Ein Polizeigutachter könnte vermutlich weniger befangen an den Fall im Bezirk Mistelbach herangehen, wo ein Polizist einen flüchtenden Motorradfahrer erschossen hat.