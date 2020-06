Polit-Kommunikation von vorgestern

Das Wort Kommunikation leitet sich vom lateinischen communis ab, was gemeinsam heißt. Politiker können ihre Wähler nur erreichen, wenn es Gemeinsamkeiten gibt. Die zu finden, wird in einer immer mehr aufgesplitterten Gesellschaft immer schwieriger. Die SPÖ kommt noch am ehesten mit den Pensionisten zurecht, deren Interessen sie bisher recht gut bewahrt hat. Ob das für das Budget immer richtig war, ist eine andere Frage. Die ÖVP ist bei den Bauern noch relativ unbestritten. Aber bei allen anderen Gruppen der Gesellschaft kann keine politische Gruppierung auf dauerhaften Rückhalt hoffen. Die Aufteilung aller Gesellschaftsbereiche in Rot und Schwarz war zwar der Gründungskonsens der 2. Republik, aber das funktioniert nicht mehr, weil sich seither alles verändert hat. Nur die beiden ehemals staatstragenden Parteien benehmen sich noch, als hätten sie große Mehrheiten.

Die FPÖ macht es sich da leicht. In einem Land, wo die Zufriedenheit mit dem politischen System immer geringer wird, funktioniert der undifferenzierte Protest noch immer am besten. Dass es Jörg Haiders Mitstreiter waren, die, kaum an der Macht, den Staat ausgenommen haben und noch immer ein Lächeln auf den Lippen tragen, wird offenbar verziehen. Vielleicht, weil man von ihnen ohnehin nicht mehr erwartet hat.

Die politische Kommunikation mit den klassischen Mitteln hat weitgehend ausgedient. Die modernen Medien eröffnen Zugänge zu unterschiedlichen Gruppen, aber auch in der digitalen Welt müssen Gemeinsamkeiten gesucht werden. Und sie funktioniert nicht als Einbahnstraße. Wer die sozialen Medien von Facebook bis Twitter nutzt, will ernst genommen werden. Das wird noch ein weiter Weg für unsere Politiker.