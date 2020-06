Piraten sammeln sich auch in Österreich

Beinahe wäre es dazu freilich gar nicht gekommen. Von den 794 stimmberechtigten Mitgliedern waren nur 51 vor Ort – klar weniger als die geforderten zehn Prozent. Die Satzungen retten den Tag. Denn nach einer Stunde Wartezeit genügten auch fünf Prozent.

Gleich zu Beginn dann ein Höhepunkt: Lola Voronina, Generalsekretärin der Dachorganisation, stellt via Laptop eine Leitung zu den Moskauer Parteifreunden her. Wer genau der pausbackige, Cola schlürfende Bartträger war, dem Voronina Grüße übermittelte, blieb unklar. Aber immerhin verlautbarte die in Burberry-Gummistiefel und T-Shirt gewandete Russin, dass die österreichischen Freibeuter zu ihren Lieblingspiraten gehören.

Für Außenstehende war die Veranstaltung kaum zu durchschauen: Da waren die ungewöhnlichen Namen ("Gizmo", "mitom2", "Harmonizer", etc.). Da war das fast völlige Fehlen von Frauen, das ein Vorstandsmitglied als "natürliche Erscheinung" erklärte – die Partei komme aus der IT-Branche.