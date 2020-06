Philippinen: Kreuzfahrtschiff in Seenot

Die "Azamara Quest" mit rund 600 Touristen aus den USA und Europa und 400 Besatzungsmitgliedern an Bord kam aus Hongkong und war unterwegs nach Singapur, als am Donnerstagabend im Maschinenraum ein Feuer ausbrach. Der Brand konnte von der Besatzung schnell gelöscht werden, teilte die in Malta ansässige Reederei Azamara Club Cruises mit.