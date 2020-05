Phantom-Anmeldung im Penthouse

Die Elsners als "U-Boote" in Wien? So nennt man Menschen mit Scheinanmeldungen. Die Justiz meldet alle Häftlinge bei der Meldebehörde an. Bemerkenswert ist aber, dass sie im Fall Elsner auf den Sperrvermerk gegen Anfragen verzichtete. Häftlinge sind am Tag der Entlassung sofort abzumelden, was bei Elsner nicht passiert ist.



Das würde bedeuten, dass beide Seiten einen oberflächlichen Umgang mit dem Melderecht pflegen. Das sieht aber Ruth Elsner zumindest in ihrem Fall nicht so. Sie sei nach dem Auszug sehr wohl in einer Übergangswohnung gemeldet gewesen. Und sie werde jetzt nach der Entlassung ihres Mannes auch wieder alle langwierigen Behördenwege auf sich nehmen.