Parteienspenden: Länder als Vorbilder

Im Ländle wird die Buchführung der Parteien künftig von Wirtschaftstreuhändern geprüft, der Rechenschaftsbericht im Amtsblatt und Internet veröffentlicht. Wer sich nicht an das Reglement hält, zahlt Strafe. Nimmt eine Partei zum Beispiel eine anonyme Spende an, so wird ihr in derselben Höhe die Parteiförderung gestrichen.

In Salzburg sind die Melde-Pflichten noch einen Tick strenger: Hier müssen Zuwendungen bereits ab 500 Euro dem Landesrechnungshof gemeldet und von diesem via Internet veröffentlicht werden – egal, ob sie an die Landes-, die Bezirks-oder die Gemeindeorganisation bezahlt worden sind.

Unter Spenden sind in Salzburg auch Personal- und Sachleistungen zu verstehen. Das neue Reglement gilt für alle Vorfeld- und Teil-Organisationen von Parteien – also auch für den SP-nahen ARBÖ oder die Bünde der Volkspartei.

In Salzburg prüft der Rechnungshof die Plausibilität der Angaben, bei Verstößen drohen Strafen, die drei Mal so hoch sein können wie die nicht oder falsch deklarierte Spende. „Das sind klare Vorgaben an die Regierung", sagt Sickinger. „Mit dieser Selbstverpflichtung haben die Länder dem Bund die Latte hochgelegt."