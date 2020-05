Papstbesuch: Jubel und Enttäuschung

Die gute Stimmung konnte nichts daran ändern, dass viele den Besuch Joseph Ratzingers in seinem Heimatland äußerst kritisch sehen. Der katholische Theologe Daniel Bogner von der Universität Münster glaubt, dass sich die Kirche vom Papstbesuch keinen großen Image-Gewinn erhoffen kann. Und: "Inhaltlich war das, gemessen an den Erwartungen, zu wenig." Die Hoffnung vieler auf den "großen Durchbruch, etwa in Fragen der Kirchenreform", sei enttäuscht worden. "Stattdessen haben sich viele Gläubige an die eindrucksvolle Stimmung gehalten", analysiert Bogner: "Die stimmungsvollen Momente helfen aber mit den Spannungen, mit denen man als Katholik heute zu leben hat, wenig weiter."



Wer auf ein Zeichen für Reformen gehofft hatte, wurde enttäuscht. Zu vielen drängenden Zukunftsfragen blieb der Papst eine Antwort schuldig. Wünsche nach mehr Ökumene, nach Verbesserungen etwa für Wiederverheiratete Geschiedene oder nach Strategien gegen den Priestermangel blieben unerfüllt. Statt dessen beharrt Benedikt XVI. auf der Treue zu Rom und tritt gegen die "Verdünnung des Glaubens" ein.