Papst verblüfft im Bundestag

Weniger glücklich schien Bundeskanzlerin Merkel, die Tochter eines protestantischen Pastors und Chefin der deutschen Christdemokraten. Sie hatte offenbar gehofft, dass der Papst auch im Bundestag die Themen anspricht, die sie mit ihm in der Vieraugen-Unterhaltung zuvor erörtert hatte: Die Euro-Rettung und die Verantwortung der Märkte, die Themen also, an denen derzeit ihre Koalition zu zerbrechen droht. Doch der Heilige Vater enthielt sich im Bundestag strikt jeder tagespolitischen Äußerung.



Auf diese Themen spielte er nur in der Begrüßungsrede im Schloss Bellevue an, dem Amtssitz von Bundespräsident Christian Wulff. Dessen Besuch und das Gespräch mit dem deutschen Staatsoberhaupt hatten den Deutschland-Trip eröffnet. Sowohl der Katholik Wulff, dem seine junge zweite Frau nicht von der Seite wich, als auch Bundestagspräsident Norbert Lammert im Bundestag hatten ihren Begrüßungsreden vom Papst Stellungnahmen zur Spaltung der christlichen Kirchen und der Krise der deutschen Katholiken erhofft. Darauf ging er aber nur sehr verklausuliert ein.



Nun wird erwartet, dass er die in den nächsten Tagen an den geeigneteren Orten liefert: Zur Spaltung mit den Protestanten am Freitag, auf den Spuren Martin Luthers in Thüringen und zur Krise der deutschen Kirche rund um die innerkirchlichen Beratungen am Sonntag in Freiburg.



Pastoraler Höhepunkt des Tages in Berlin war der früh-abendliche Gottesdienst im Olympiastadion mit 70.000 begeisterten Gläubigen. Da war die tiefe Krise der Kirche, aus der 2010 mehr Deutsche austraten, als getauft wurden, nicht spürbar.