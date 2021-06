Papst traf deutsche Muslime

Am zweiten Tag des Papst-Besuches in Deutschland stehen Treffen mit Vertretern anderer Konfessionen im Vordergrund. Bereits am Donnerstag - gleich nach seiner Rede vor dem Bundestag - hatte Benedikt XVI. Vertreter der jüdischen Gemeinde getroffen. Freitagmorgen waren muslimische Vertreter an der Reihe, danach war ein mit Spannung erwartetes ökumenisches Spitzengespräch mit der evangelischen Kirche geplant. Das etwa halbstündige Gespräch in Erfurt findet in jenem Kloster statt, in dem Martin Luther als katholischer Mönch lebte.



Das Treffen mit 15 Vertretern der muslimischen Gemeinde fand in der Botschaft des Vatikan in Berlin statt und war nicht öffentlich. Zu dem Gespräch waren unter anderem der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek, sowie Mitglieder der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion ( DITIB) eingeladen.