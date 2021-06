Papst dämpft Ökumene-Hoffnungen

Doch Benedikt XVI. ging darauf weder im direkten Gespräch mit der evangelischen Kirchenführung noch in seiner Predigt im ökumenischen Gottesdienst in der Kirche des Klosters ein, an dem auch Wulff und die protestantische Kanzlerin Merkel teilnahmen. Der Papst würdigte zwar Luther als "leidenschaftlichen Gottessucher", lehnte aber Kompromisse in der Ökumene ausdrücklich ab: "Im Vorfeld meines Besuchs war von einem ökumenischen Gastgeschenk die Rede, das man von mir erwarte. Dies ist ein politisches Missverständnis des Glaubens." Der sei "nicht etwas, was wir ausdenken oder aushandeln können". Nur "tiefes Hineindenken und -leben" in ihn bringe die Einheit wie in den letzten 50 Jahren voran.



Am Nachmittag zelebrierte der Papst einen Gottesdienst in der größten katholischen Enklave Ostdeutschlands, in Eichfeld, zu dem 60.000 Pilger erwartet wurden. Am Morgen hatte er in Berlin die Spitzen der vier Millionen in Deutschland lebenden Muslime getroffen und dabei anerkannt, dass sie ein "Merkmal Deutschlands geworden" seien.