Papst Benedikt XVI. erteilte Ostersegen

Papst Benedikt XVI. hat in seiner Osterbotschaft eindringlich zu Frieden, Versöhnung und Gerechtigkeit in der Welt aufgerufen. Nach der Ostermesse wandte sich das katholische Kirchenoberhaupt am Ostersonntag vor Zehntausenden Gläubigen und Touristen auf dem Petersplatz in Rom vor allem den brennenden Problemen in Syrien und in Afrika zu. "Die Hoffnung muss in dieser Welt unweigerlich mit der Härte des Bösen rechnen", warnte der Papst.

Nach seiner Osterbotschaft spendete Benedikt XVI. traditionsgemäß von der Mittelloggia des Petersdoms aus den päpstlichen Segen "Urbi et Orbi" ("Der Stadt und dem Erdkreis"). Von TV-Kameras und Radiostationen in die Welt übertragen verlas er Ostergrüße in 65 Sprachen. "Euch allen ein gesegnetes und frohes Osterfest! Der Friede und die Freude des auferstandenen Herrn sei mit Euch", wünschte der Papst auf Deutsch.

"Besonders in Syrien sollte das Blutvergießen enden und unverzüglich der Weg der Achtung, des Dialogs und der Versöhnung eingeschlagen werden", forderte der knapp 85-jährige Benedikt. Die vielen syrischen Flüchtlinge bräuchten humanitäre Hilfe, Aufnahme und Solidarität, um ihre schmerzlichen Leiden zu mindern.