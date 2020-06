Pannen beim Polizei-Notruf

Der Bundesrechnungshof hat vor zwei Jahren den Polizei-Notruf 133 und den gleich geschalteten Euro-Notruf 112 als "veraltet" kritisiert und dringende Strukturänderungen gefordert. Bisher ohne Reaktion: Wie der KURIER in Erfahrung bringen konnte, fehlen dem Innenministerium für die österreichweite Modernisierung des Notrufsystems zwischen sieben und acht Millionen Euro. Gespart werde dabei allerdings auf Kosten der Sicherheit, prangern die Kritiker an.

2010 hat der Rechnungshof die neun Landesleitzentralen sowie die 95 Bezirksleitstellen der Polizei unter die Lupe genommen. Mit Ausnahme der modernen Infrastruktur in Wien fiel die Beurteilung teilweise vernichtend aus. Das System bindet zu viel Personal ans Telefon und sei ineffizient, die technische Ausrüstung mangelhaft.

Dies ist mittlerweile auch in einigen Fällen dokumentiert. Bekannt geworden ist 2010 beispielsweise eine Panne im Zuge eines Mordfalls in Salzburg. Ein Kitzbüheler erhielt den verzweifelten Anruf seiner Mutter, die angab, von ihrem Mann attackiert und gleich getötet zu werden. Als der Sohn den Polizei-Notruf wählte, landete er in der falschen Leitstelle in Zell am See. Der Beamte am Hörer konnte jedoch nicht zur Polizeiinspektion nach Kitzbühel verbinden und sagte dem Anrufer stattdessen die Nummer der Dienststelle durch. Es verging wertvolle Zeit, bis der Sohn schließlich die Beamten zum Haus der Eltern schicken konnte. Die Frau war bereits tot. Laut einem medizinischen Gutachten hatte sie jedoch nach den Messerstichen noch eine Zeit lang gelebt. Ob sie ein rascherer Einsatz vor dem Tod bewahrt hätte, konnte nicht mehr geklärt werden.