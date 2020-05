Pakistani-Arzt forschte Bin Laden aus

Schon am Tag nach der Ermordung Bin Ladens durch eine US-Eliteeinheit war Shakil Afridi in den Kerkern des pakistanischen Geheimdienstes ISI verschwunden. Jetzt hat US-Verteidigungsminister Leon Panetta in einem Interview erstmals öffentlich die Schlüsselrolle eingestanden, die der pakistanische Arzt bei der Jagd auf den Terrorpaten gespielt hatte. Im Auftrag der CIA führte er ein vorgetäuschtes Impfprogramm in Abbottabad durch, jener Stadt in der sich Bin Laden mit seinen Getreuen versteckt hielt. Er impfte auch den El-Kaida-Chef persönlich und gelangte so an dessen DNA . Die wurde dann in den Labors der CIA ausgewertet. Ein Abgleich mit Proben von Mitgliedern der Bin-Laden-Sippe stellte dann die Identität eindeutig fest.

Pakistan hat den inhaftierten Mediziner schon im Herbst wegen Hochverrat und Verschwörung gegen seine Heimat angeklagt. Details über das Verfahren sowie der Aufenthaltsort von Afridi und sein Gesundheitszustand sind unbekannt. Panetta gab gegenüber dem Nachrichtensender CBS zu, dass die US-Regierung "sehr besorgt" darüber sei, "was Pakistan mit ihm angestellt hat. Er hat wichtige Aufklärungsarbeit für diese Operation geliefert und in keiner Weise Pakistan verraten. Schließlich haben unsere beiden Länder ein gemeinsames Anliegen beim Kampf gegen den Tourismus."