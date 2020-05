Paintball: Nur Jäger dürfen Wild beunruhigen

Aber dürfen die das überhaupt? Soeben ist ein durch alle Instanzen geführtes Verfahren vom Obersten Gerichtshof (OGH) beendet worden, der das Spiel als Störung für die Tiere im Wald verurteilt.



Pikanterweise hat den Prozess der Eigentümer jenes Waldstückes im Ellinggraben in Kaltenleutgeben, NÖ, verloren, auf dem er selbst als Betreiber eines Paintball-Vereins das Spektakel veranstaltet. Doch der Mann hat den Wald als Jagdgebiet verpachtet. Die Pächter fühlen sich bei der Jagd gestört, weil das Wild aufgescheucht wird, und haben den Grundeigentümer mit Erfolg auf Unterlassung geklagt.



"In Österreich darf man sein eigenes Privatgrundstück nicht so nutzen, wie man will", sagt Tobias Anderka zum KURIER. Doch er müsse mit der Entscheidung leben und habe sich angepasst. Nun wird auf einem nebenan liegenden Grundstück - in einer Entfernung von 100 Metern Luftlinie, wie Anderkas Frau schätzt - gespielt. Schon für dieses Wochenende wird auf der Homepage des Vereins (www.tnt-paintball.at) zur nächsten

Veranstaltung eingeladen.



Ob die 100 Meter Luftlinie die Waldtiere beruhigen, ist eine andere Frage.

Die Jagdpächter hatten sich beschwert, dass die jährliche Abgabe der 25.000 bis 35.000 Schüsse aus den Gotcha-Waffen mit lautem Knall das Wild vertreibe. Ganz abgesehen von den unzähligen Geschossen, die im Wald liegen bleiben.