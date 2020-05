Pässe für Strasser, Gorbach und Scheibner

Ein Diplomatenpass ist ein begehrtes Beiwerk für viele österreichische Ex-Politiker. Auch für Hubert Gorbach. Der ehemalige Infrastrukturminister und Vizekanzler, der zuletzt als Alkolenker in die Gazetten gerast war, bestätigt, dass er nach wie vor über einen gültigen Diplomatenpass verfügt. Gorbach beeilt sich allerdings, hinzuzufügen, dass er "lieber den privaten Reisepass" verwende, da "in manchen Ländern" bei Diplomatenpässen viel genauer geschaut werde – "vor allem in Osteuropa". Seine Firma macht übrigens in Weißrussland und Russland Geschäfte. Gorbach vermutet, dass es überall in der Welt üblich sei, Ex-Minister mit Diplomatenpässen zu beglücken.