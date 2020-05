Ostafrika: 500.000 Kindern droht Hungertod

"Es werden weitere vier oder fünf Monate vergehen, bevor es überhaupt eine Ernte geben kann, wir haben eine Riesenaufgabe vor uns", sagte UNICEF-Direktor Anthony Lake in Kenia. In vielen Gegenden seien die Menschen bereits zu schwach oder zu arm, um überhaupt Hilfe zu suchen. Diejenigen, die die Notlager erreichen, können zumindest mit dem Nötigsten versorgt werden - mit Wasser, Nahrung und Medikamenten. Viele Flüchtlinge leiden an Austrocknung, Durchfall und Infektionskrankheiten.



Laut UN sind fast elf Millionen Menschen von der Hungerkatastrophe bedroht. Vor allem Somalia, Äthiopien und Kenia sind betroffen. Tausende Flüchtlinge aus Somalia suchen täglich Zuflucht in den Nachbarländern. Doch nicht nur die Flüchtlinge sind in Not, sondern auch Millionen Bauern und Viehzüchter, die dringend Regen zum Überleben bräuchten.



Der heiß ersehnte Regen hat mittlerweile einige Regionen um die somalische Hauptstadt Mogadischu heimgesucht. In den Flüchtlingslagern außerhalb der Stadt kam es zu Überflutungen, mehrere Menschen starben an Entkräftung.