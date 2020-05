Orthodoxer Metropolit Staikos ist tot

Der orthodoxe Metropolit von Österreich, Michael Staikos, ist am Dienstagnachmittag in Wien nach schwerer Krankheit verstorben. Der höchste Repräsentant der orthodoxen Kirche in Österreich hätte in wenigen Wochen seinen 65. Geburtstag gefeiert.



Unter seiner Führung wurde die orthodoxe Kirche in Österreich zu einer wichtigen gesellschaftlichen und kirchlichen Größe im Land. Michael Staikos wurde am 22. November 1946 in Athen geboren. 1964 übersiedelte er nach Wien. Seit 1991 war er als Metropolit des Ökumenischen Patriarchats der ranghöchste Repräsentant der Orthodoxie in Österreich.



2010 wurde unter dem Vorsitz von Staikos die Orthodoxe Bischofskonferenz für Österreich begründet. Etwa 500.000 orthodoxe Christen leben in Österreich.