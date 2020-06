ORF-Reform: ÖVP-Chef steigt aufs Gas

In der ÖVP sind sich Länder- und Bundesvertreter noch nicht einig, was vom Vorstoß des Bundeskanzlers zu halten ist. Werner Faymann hat via KURIER seine Pläne zum Umbau des ORF-Gesetzes verkündet: Statt 35 Stiftungsräten soll es in Zukunft zehn bis 15 Aufsichtsräte geben. Bestellt werden sollen sie – ähnlich dem Verfassungsgerichtshof – durch Regierung und Parlament. Faymann kann sich dabei vorstellen, öffentliche Hearings mit den Kandidaten zu veranstalten. Und: Bei der Bestellung der Spitzenposten soll der Betriebsrat sein Stimmrecht verlieren.

Während der Vizekanzler und ÖVP-Chef Michael Spindelegger die Vorschläge wohlwollend aufgenommen hat, hagelte es aus den ÖVP-regierten Bundesländern Kritik: Für Oberösterreichs Landeshauptmann Josef Pühringer kommt eine Entfernung der Ländervertreter aus dem Stiftungsrat "nicht infrage"; Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner äußerte sich ähnlich. Michael Spindelegger hingegen will bei den nächste Woche startenden Verhandlungen dazu sogar noch aufs Tempo drücken: Während Faymann eine Umsetzung nach der nächsten Nationalratswahl anpeilt, sagte Spindelegger zum KURIER: "Ich will die Verhandlungen möglichst heuer abschließen, damit es noch in dieser Legislaturperiode ein neues ORF-Gesetz gibt." Er sprach von einer "gewaltigen Reform", die bevorstehe. Auch die ORF-Redakteursvertreter sind mit dem Vorschlag "im Prinzip" zufrieden, weil er ihre Kernforderungen abdecke, sagt deren Sprecher Fritz Wendl.