Ohne Deutsch keine Wohnung: Auch für Amis

Es scheint, als würde Kärntens Wohnbaureferent Landesrat Christian Ragger, FPK, bei der Vergabe von geförderten Wohnungen ein Problem heraufbeschwören, das es gar nicht gibt. Wie berichtet, sind Wohnungswerber nach dem von FPK und ÖVP beschlossenen neuen Wohnbauförderungsgesetz ab November verpflichtet, Deutschkenntnisse vorzuweisen - sonst hat man keinen Anspruch.



Direktor Günther Kostan, Landesgruppenleiter des Österreichischen Verbandes der gemeinnützigen Bauvereinigungen meint dazu: "Natürlich ist die gemeinsame Sprache für das Zusammenleben von Vorteil. Aber bisher gab es bei Anträgen in jeder Familie zumindest eine Person, die ausreichend Deutsch gesprochen hat, oder es waren Gastarbeiter, die ihre Familie nachgeholt haben."



Für die gemeinnützigen Bauträger wäre die Senkung der Mietenbeihilfe und die unzureichende Erhöhung der Einkommensgrenze weit schmerzhafter: "So können sich immer weniger Menschen Wohnungen leisten." Auch befürchtet Kostan eine wesentliche Reduktion der Bautätigkeit: "2009 entstanden in Kärnten noch 1200 Einheiten, künftig könnten es noch maximal 450 sein."



Die Forderung nach Deutsch-Kenntnissen ist überdies bereits in der seit Juli verschärften Integrationsvereinbarung enthalten: Zuwanderer müssen bereits vor ihrem "Zuzug" Sprachkenntnisse erworben haben und innerhalb von zwei Jahren auf A2-Niveau (Auskünfte über persönliche Daten, Familie, Herkunft und Ausbildung geben können, sich in der Arbeit und in seiner Umgebung zurecht finden, Anm.) kommen.