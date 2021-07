ÖVP kontert Busek-Kritik

Die jüngste KURIER-Kritik des ehemaligen Vizekanzlers Erhard Busek an Österreich im Zusammenhang mit der Freilassung des von Litauen als mutmaßlicher Kriegsverbrecher gesuchten Ex-KGB-Offiziers Michail Golowatow wird von ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch scharf zurückgewiesen. "Für den ÖVP-General ist Buseks Wortmeldung entbehrlich", heißt es in einer ÖVP-Aussendung vom Montag. "Die zuständigen Behörden haben auf Basis der Fakten richtig gehandelt." Rauch betonte "drei Fakten": "Fakt 1: Die Einlieferung in eine Justizanstalt kann nur mit einem gültigen Haftbefehl oder bei hinreichendem Tatverdacht erfolgen. Fakt 2: Diese Kriterien waren bei Golowatow nicht gegeben, deshalb war eine Überstellung in die Justizanstalt rechtlich unzulässig. Und Fakt 3: Die österreichischen Behörden haben österreichisches Recht richtig angewandt."