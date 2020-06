Österreichs ausgezeichnete Forscher

Serdar Sariciftci: Ein Weltbürger, der die Welt retten will

Unvorbereitet und ein bisschen schockiert sei er gewesen, als er erfuhr, dass er das Rennen um den Wittgenstein-Preis gemacht habe, erzählt Serdar Sariciftci im KURIER-Interview. Dabei ist es gar nicht verwunderlich: Der Halbleiter-Physiker, der im Ranking der weltweit besten 100 Materialwissenschaftler Platz 14 belegt, sagt: "Ich will Forschung über erneuerbare Energie auf Weltklasse-Niveau betreiben." Tut er. Dabei hatte er ursprünglich ganz andere Pläne.

Sariciftci, Jahrgang 1961 und in Anatolien geboren, wollte Musik studieren. Das führte ihn nach Wien. Als er die Aufnahmeprüfung nicht schaffte, entschloss er sich, Physik zu studieren. Es folgten Stationen in Stuttgart und Santa Barbara/ Kalifornien beim späteren Nobelpreisträger Alan Heegel. 1996 kehrte er zurück und wurde Leiter des Instituts für Physikalische Chemie an der Johannes Kepler Universität Linz. "Mit Österreich verbindet mich viel, meine Studienzeit und meine bessere Hälfte", sagt Sariciftci, der sich als Weltbürger fühlt, die österreichische Staatsbürgerschaft und zwei Kinder hat.

Der Halbleiter-Physiker ist Vorreiter der grünen Elektronik. So versucht er Fotosynthese künstlich nachzuahmen, um aus Sonnenenergie Benzin erzeugen zu können. Auch über Herstellung synthetischer Brennstoffe durch -Recycling und die Entwicklung kompostierbarer Schaltkreise hat er schon nachgedacht, um das Elektro-Schrott-Problem in den Griff zu bekommen. Wie würden er einem Kind erklären, was er erforscht? "Wir wollen die Sonnenenergie der Menschheit zur Verfügung stellen. Denn wenn das Kind in 30 Jahren Energie braucht, wird es zu teuer sein, diese Energie aus fossilen Quellen zu schöpfen."

"Erfolg kommt dann, wenn man Freude hat, bei dem, was man tut. Freude ist ein Götterfunke", philosophiert Saraciftci, der von sich sagt, dass er "noch immer ein Musiker ist." Und weiter über seinen Preis: "Es wird schön sein, diese Mitteln für ,freie Forschung" einzusetzen – ohne direkten Bezug zu einem Projektantrag. Denn es gibt viele Probleme, die nie in einen Forschungsantrag geschrieben werden können, weil sie zu abenteuerlich sind. Aber gerade diese Probleme sind am interessantesten."