Österreich beliebtestes Wintersportland der Russen

360.000 Russen kamen von Jänner bis November 2011 in die Alpenrepublik. Die meisten kommen im Winter, doch Österreichs Touristiker versuchen, auch Städte- und Shoppingtrips das ganze Jahr über immer schmackhafter zu machen.

Tirol ist der eindeutige Spitzenreiter bei den russischen Wintersporturlaubern. 75.225 Ankünfte wurden in der vergangenen Wintersaison verzeichnet. Zu den Hotspots gehören Mayrhofen im Zillertal, Ischgl, Kitzbühel oder Sölden. Salzburg belegt mit 32.716 Ankünften den zweiten Platz. Beliebt sind vor allem das Gasteinertal oder Zell am See.

Angeführt wird das Ranking im Winter von der Bundeshauptstadt Wien. 90.401 Ankünfte wurden in der vergangenen Wintersaison gezählt. Während der Sommermonate waren es in Wien 103.300 Ankünfte.