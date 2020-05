Öl-Boykott trifft auch EU-Staaten

Teheran dagegen ist in diesen Tagen plötzlich um versöhnliche Töne bemüht. Drohungen, die Straße von Hormuz durch den Persischen Golf zu sperren, wie man sie vor einigen Wochen noch geäußert hat, will man nicht so ernst gemeint haben. Beim Atomprogramm betont man, ohnehin mit der UN-Atombehörde IAEO in Wien zu kooperieren und zeigt sich außerdem an neuen Verhandlungen interessiert.

Doch der Westen setzt jetzt auf Härte. "Beispiellose Sanktionen" erwartet der britische Außenminister William Hague. Tatsächlich hat sich London gemeinsam mit anderen Verfechtern einer konsequenten Linie durchgesetzt. Ab 1. Juli soll das Ölembargo in Kraft sein – und es soll auch von jenen Staaten eingehalten werden, die es tatsächlich hart trifft.

Denn während die gesamte EU gerade einmal 5,7 Prozent ihres Ölbedarfs aus dem Iran bezieht, ist der Anteil bei einigen Staaten weit höher. Italien, Griechenland und Spanien sind die Hauptkonsumenten iranischen Öls. Und das vor allem, weil Teheran den drei derzeit besonders krisengeschüttelten Staaten mehr als günstige Lieferkonditionen einräumt. So darf Italien etwa alte Schulden des Iran mit den aktuellen Öllieferungen gegenverrechnen und muss daher gar kein Geld in die Hand nehmen.

Griechenland wiederum wird wegen akuter Bankrottgefahr von anderen Ölstaaten gar nicht mehr beliefert. Der Iran dagegen drückt ein Auge zu und lässt sich mit dem Kassieren Zeit.

"Es wird also vor allem die Ölwirtschaft in diesen finanzschwachen Staaten treffen", analysiert Leo Drollas, leitender Wissenschaftler des renommierten Londoner "Zentrums für globale Energiestudien", gegenüber dem KURIER die Folgen des Embargos: "Die Staaten werden Öl viel teurer und mit viel mehr Mühe einkaufen müssen. Den Iran zum Einlenken zwingen werden sie kaum. Es könnte also nach hinten losgehen."