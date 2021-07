OeBS: Justiz ermittelt auch in der Münze

Für Strafrechtsexperten kommt die Ausweitung des Strafverfahrens rund um die Banknotendruck-Tochter OeBS auf deren Aufsichtsräte - und damit auf das operative Spitzengremium der Nationalbank - nicht überraschend. Die beschuldigten OeBS-Geschäftsführer haben bei ihren Aussagen die Aufsichtsräte belastet. Diese seien über die Bestechungsgelder für Druckaufträge in Aserbaidschan und Syrien informiert gewesen.



Für die gefeuerten OeBS-Manager - Michael Wolf ist mittlerweile aus der U-Haft entlassen, Technikchef Johannes Miller noch nicht - geht es um viel. Unter anderem um den Tatverdacht der Untreue. Könnten sie beweisen, dass die Aufsichtsräte als Eigentümer-Vertreter von Bestechungsgeldern wussten und damit einverstanden waren, würde der Untreue-Verdacht erschüttert.



Die Justiz sieht die Rollen der einzelnen Aufsichtsräte durchaus differenziert. Notenbank-Gouverneur Ewald Nowotny, erst seit Ende 2008 im OeBS-Aufsichtsrat, ist am kürzesten in diesem Gremium und hat, das beweisen die Sitzungsprotokolle, die Provisionen auch am kritischsten hinterfragt. Nowotny wollte, dass die Provisionszahlungen überhaupt gestoppt werden. Nicht möglich, konterten die OeBS-Manager mit dem Hinweis auf die laufenden Verträge. Die Vereinbarungen mit Aserbaidschan und Syrien waren bereits lange vor der Nowotny-Ära abgeschlossen worden. Juristen gehen daher davon aus, dass der Gouverneur rasch einvernommen und das Verfahren gegen ihn eingestellt wird.



Nicht ganz so einfach könnte es allerdings für Vize-Gouverneur Wolfgang Duchatczek werden. Der ist immerhin seit 2004 Aufsichtsratsvorsitzender der OeBS in diesen Zeitraum fallen auch die Aufträge. Seit 2004 sitzt Durchatczek auch als Vorsitzender im Aufsichtsrat der Nationalbank-Tochter Münze Österreich.