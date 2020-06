Ober-Piratin: "System in der Sackgasse"

Sie haben sich nie für Politik interessiert und sind trotzdem in die Politik gegangen. Wieso? Ich war als Migrantentochter immer so auf dem Standpunkt, das sind deutsche Probleme, das ist ja nicht mein Bier. Und Politiker waren halt alte weiße Männer im Anzug, die da in der Tagesschau herumliefen.

Haben Sie gewählt? Nein. Aber als die Piraten kamen, habe ich gesehen, das sind Leute wie ich.

Wie kamen Sie auf die? Wir haben uns irgendwann Videos zur Europawahl angesehen, und das der Piraten war das erste, über das ich mich nicht lustig gemacht habe. Und bei der Bundestagswahl hat mich meine Regisseurin nach der Theaterprobe zum Wählen mitgenommen, und ich habe mein Kreuz bei den Piraten gemacht. Und aus der Euphorie heraus bin ich am selben Tag bei ihnen Mitglied geworden.

Pirat ist eigentlich ein Räuber, der auch vor Mord und Totschlag nicht zurückschreckt – ist das ein guter Name für eine Partei? (lacht) Der Name klingt erst mal negativ besetzt. Aber die ersten Piraten wurden ja von anderen so genannt. Und sie beschlossen, das ist zwar ungerecht, aber jetzt nennen wir uns so lange selbst Piraten, bis der Name auch mit ehrlicher Politik assoziiert wird. So wie das Wort schwul so lange verwendet wurde, bis es kein Schimpfwort mehr war.

Sagen Sie mir doch in drei Sätzen, was das Programm der Piraten ist. Alles was mit Informationsfluss zu tun hat, zu verbessern; Transparenz als Fluss aus der Politik, Bürgerbeteiligung als Fluss in die Politik; Bildung als Verbesserung des Flusses; und sozialliberale Positionen, das heißt, jeder soll möglichst frei sein, auch die Ärmeren.

Aha. Hauptthema war zunächst aber die Freiheit im Internet. Die Piraten kämpfen gegen Acta, das Urheberrerchtsschutzabkommen fürs Netz – was ist so schlimm an Urheberrechtsschutz? Wir wollen das Urheberrecht sogar stärken.

Im Internet? Gerade im Internet, weil wir uns dort immer in einer halblegalen Lage befanden. Wir müssen regelmentieren, wenn etwas plötzlich so leicht kopier- und teilbar ist. Daher müssen wir die Modelle des Urheberrechts reformieren. Es kann nicht sein, das der Erfolg des Urhebers immer von der Einzelkopie abhängt. Der Urheber muss sehr viel besser Kontrolle über sein Werk haben, auch dem Verwerter gegenüber. Das heißt, der Verwerter müsste sehr viel öfter Rücksprache mit dem Urheber haben, und der müsste auch mehr dafür verlangen können. Dafür müsste der Verwerter zum Beispiel einen Song mit einem Klick herunterladen können und kann ihn dann frei privat kopieren.

Und dann wird auf Tauschbörsen damit gehandelt, und der Urheber hat nichts davon. Tauschbörsen muss man legalisieren, weil man kann gar nichts dagegen tun. Aber die sind meistens unbequemer und werbeverseucht, als wenn man auf einer Kaufplattform kauft.

"Jeder Versuch, der bürgerlichen Eigentumsordnung auch im Internet Gültigkeit zu verschaffen wird von den Netzfundamentalisten als Einschränkung ihrer Grundrechte verstanden" schreibt der Spiegel. Nein, das ist nicht so. Man versucht nur immer, Eigentum mit den falschen Mitteln durchzusetzen. Etwa durch Kopierschutz – was ist Kopierschutz, das ist doch nur eine künstliche Verknappung, obwohl mit der neuen Technologie doch so viel an Verbreitung möglich ist. Oder man versucht es mit Zensur-Infrastruktur wie Acta, überwacht alles – und das ist ein Eingriff in die Bürgerrechte. Man muss doch mit der Technik gehen und dann die Menschen dazu animieren, dass sie sich richtig verhalten.

Aber würden Sie als Autorin vom Verkauf von Büchern leben, hätten Sie auch ein Interesse daran, dass ihr Buch nicht irgendwo getauscht, sondern gekauft wird. Ich hätte absolut ein Interesse daran, dass das getauscht wird. Sie denken an die großen Autoren, die von ihrer Kunst leben können. Aber die meisten Künstler sind doch total unbekannt, wie sollen sich die denn verbreiten, wenn nicht über sowas? Das ist doch kostenlose PR.