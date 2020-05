Obama einst fast zur Adoption freigegeben?

Obama senior wurde in Kenia geboren und kam mit einem befristeten Studentenvisum in die USA. Auf Hawaii traf er seine künftige Frau Ann und heiratete sie kurz vor der Geburt des Buben. Beim Antrag auf eine Verlängerung seines Visums musste er behördliche Fragen beantworten. Er galt als "Lebemann" und war auch in seinem Heimatland Kenia verheiratet (zwei Kinder). Er gab an, in Scheidung zu leben. Ob er die Adoption nur erwog, um die Beamten zu beruhigen, sei unklar, so Buchautorin Jacobs. Mitglieder der Familien beider Eheleute wussten ihr gegenüber überhaupt nichts davon. Barack Obama sah seinen Vater zuletzt mit 10. Robert Gibbs, Ex-Pressesprecher des Weißen Hauses, meint, Obamas Mutter hätte einer Adoption "niemals zugestimmt".