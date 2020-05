Obama, ein "Leonardo da Vinci der Worte"

Auch wenn die Meinungen über die Antrittsrede von Barack Obama teilweise auseinandergehen (siehe "Kommentar), bleibt eines unbestritten: Obama ist ein genialer Redner. Doch was macht Obama so unwiderstehlich? Was seine Auftritte so einprägsam? Rhetoriktrainer Stefan Gössler hat sich mit diesem Thema auseinandergesetzt. "Jeder Politiker verwendet bestimmte Muster. Auch Obama - aber in kürzester Zeit mehr als jeder andere. Außerdem verwendet er eine sehr bildhafte Sprache", erklärt Gössler gegenüber KURIER.at und gibt gleich ein Beispiel: " Obama sagt etwa: 760.000 Menschen haben ihren Arbeitsplatz verloren. Das lässt er aber nicht so im Raum stehen, er erklärt die Auswirkungen auf den Einzelnen. Damit spricht er sofort an, was die Menschen berührt, was das für ihr Leben bedeutet."

Ebenfalls typisch für Obama ist eine grundlegende Regel (siehe Interview) eines guten Redners: Wortwiederholungen. Die typischste ist der berühmte Ausspruch "Yes, we can!"

Gössler: "Wiederholungen zählen zu den einfachsten und im Vergleich dazu

wirksamsten Werkzeugen der Rhetorik. Sie wurden zu einem Markenzeichen Barack Obamas: die wortwörtlichen Wiederholungen am Satz- bzw. Absatzanfang. In der Rhetorik werden sie auch Anaphern (Bsp.: "Wer soll nun die Kinder lehren und die Wissenschaft vermehren? Wer soll nun für Lämpel leiten seines Amtes Tätigkeiten?" aus "Max und Moritz" von Wilhelm Busch) genannt. Obama nutzt diese Wiederholungen, um seine Rede zu strukturieren. Er gibt so seinen Argumenten mehr Gewicht. Oft ist in jeder folgenden Wiederholung ein weiteres Beispiel oder ein weiterer Beweis, der sein Argument unterstützt."

Barack Obama bedient sich aber nicht nur der Wortwiederholungen am Satzanfang als Werkzeug. Seltener, aber sehr gekonnt, benutzt er Wortwiederholungen am Satzende. Diese Figur, Epipher (Bsp.: Mir geht es gut. Meinem Vater geht es gut. Dem Rest meiner Familie geht es gut. Allen geht es gut.) genannt, ist wesentlich herausfordernder als die Anapher.



"Auch in Österreich gibt es Politiker, die oft wiederholen, allerdings immer mit den gleichen Sätzen. Das ist falsch. Ein Thema, ein Argument wird bei Obama durch verschiedene Metaphern und Geschichten noch mal wiederholt", so Gössler der Obama als einen " Leonardo da Vinci der Worte" bezeichnet, denn: "Er berührt mehr als jeder andere."