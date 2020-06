Wie lange soll das Schauspiel fortgesetzt werden? Der Kärntner SPÖ-Chef Peter Kaiser hat eine klare Antwort: "Dann werden wir in den kommenden 80 Wochen bis zum regulären Wahltermin 2014 notfalls 80-mal einen Neuwahlantrag stellen. Wir werden sicher nicht zulassen, dass die FPK Kärnten in Geiselhaft nimmt."

Weiter eskalieren könnte die Situation in Kärnten am 6. August. Dann wird der Birnbacher-Prozess rund um illegale Parteispenden in Klagenfurt fortgeführt. Mit Spannung wird dabei der ehemalige Sprecher des verstorbenen Kärntner Landeshauptmannes Jörg Haider, Stefan Petzner, als Zeuge erwartet. Der ließ bisher nur durchblicken, dass sich seine Aussage gegen den vor Gericht geständigen Ex-ÖVP-Landesrat Josef Martinz richten wird. " Martinz wird sich wundern. Vorher sage ich nichts", sagte er gegenüber dem KURIER. Er stehe vor Gericht unter Wahrheitspflicht, und werde alles sagen, was er weiß, danach werden manche "Erklärungsbedarf" haben.

Auf Bundesebene versuchten die Parteizentralen der ÖVP und der FPÖ, sich gegenseitig die Schuld an der Situation in Kärnten zuzuschieben. Einzig die Grünen fielen mit einem sachpolitischen Vorschlag auf: Deren Chefin Eva Glawischnig brachte den Vorschlag ein, durch eine Gesetzesreform im Bund eine Verfassungsänderung in Kärnten zu erzwingen, um "Mindeststandards" – etwa die Abwahl von Regierungsmitgliedern und eine Neuwahl mit Mehrheit (und nicht über ein Zweidrittel-Quorum) – einzuführen.